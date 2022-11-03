شيرين تستنجد بمحاميها بتسجيل صوتي و الأخير يكشف تفاصيل خطيرة

استنجدت الفنانة شيرين عبد الوهاب بمحاميها الشخصي المستشار ياسر قنطوش لإخراجها من المستشفى حيث تقيم للعلاج من الإدمان. وأرسلت الفنانة تسجيلا صوتيا قالت خلاله إن إدارة المستشفى جعلوها توقع على أوراق دون أن تعلم ما فيها.

وقالت شيرين في كلمتها المسجلة: (أرجوك يا أستاذ ياسر، أنا عايزة أخرج من المستشفى، أنا بقيت كويسة، مضوني على ورقة معرفش إيه هي، بس أنا عايزة أخرج).

بدوره أصدر المستشار ياسر قنطوش بيانا رسميا جاء فيه:(بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المجلس القومي للصحة النفسية بخصوص الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب والذي صدر من لجنة طبية مختصة من المجلس القومي للصحة النفسية وتتضمن التقرير أن حالة الفنانة بصحة جيدة ومستقرة لا تحتاج إلى علاج إلزامي داخل المستشفى وأنه بصحة جيدة ومتزنه نفسياً).

وأضاف البيان:(وبذلك تكون المستشفى محتجزة مواطن بدون وجه حق ولذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم لأنها تصبح مخالفة للمادة العاشرة من قانون الصحة النفسية للدخول الاختياري للمريض الذي يسمح لها بإجراء جميع المكالمات الهاتفية ومقابلة من تريد ومغادرة المستشفى في أي وقت ولذلك جاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المستشفى).