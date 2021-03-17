شيرين عبد الوهاب تغني لغادة عبد ىالرازق في (لحم غزال)

تبدأ الفنانة شيرين عبدالوهاب تسجيل أغنية تتر مسلسل (لحم غزال) خلال أيام، الذي تخوض به الفنانة غادة عبدالرازق ماراثون دراما رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، وتجسد الفنانة غادة عبدالرازق دور فتاة من حي شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور العمل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها.



و(لحم غزال) بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وتعتبر هذه المرّة الثانية التي تغني فيها شيرين عبد الوهاب في مسلسل تقوم ببطولته غادة عبد الرازق، إذ غنّت شيرين عام ٢٠١٣ بموسم دراما ، أغنية (مشاعر) لمسلسل (حكاية حياة) من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت وقتها نجاحا كبيرا