شيري عادل تثير الجدل بظهورها مع طليقها في مهرجان الجونة!

فجرت الفنانة شيري عادل مفاجأة كبيرة بحضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة بصحبة طليقها الداعية معز مسعود، حيث دخل الاثنان إلى مسرح الحفل سويًا وسط تساؤلات حول عودتهما مرة أخرى، حسب موقع اليوم السابع.

وتعد هذه المرة هي الأولى التى تظهر بها شيري عادل بصحبة معز مسعود في احتفالية فنية منذ زواجهما قبل عام، حيث ظهرت شيري بمفردها في أحداث فنية قليلة للغاية فى هذه الفترة إلى أن أعلنت طلاقها منه الشهر الماضي.

وتزوجت شيري عادل من الداعية معز مسعود بعد تعاونهما في شهر رمضان قبل الماضى في مسلسل (السهام المارقة) الذي أنتجه معز وقامت بشيري ببطولته، وذلك وسط جدل كبير نظرًا للاختلاف الفكري بينهما وطبيعة عملهما الأولى فنانة والآخر داعية إلا أنهما تحديا كل ذلك وتزوجا وفى النهاية لم تستمر الزيجة أكثر من عام.