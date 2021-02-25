شيري عادل تخضع لجراحة دقيقة وسط تكتم على التفاصيل

تخضع الفنانة شيري عادل لعملية جراحية دقيقة بأحد المستشفيات، وذكر مصدر مقرب من الفنانة أنها تعرضت لأزمة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى حيث تخضع حاليا لجراحة دقيقة، وطالب محبيها بالدعاء لها، حسب موقع المصري اليوم.

آخر ظهور عام لشيري كان في مهرجان الفضائيات العربية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في دورته الـ11، الذي عُقد قبل أسابيع، وتعرضت الفنانة إلى موقف محرج أثناء وجودها في المهرجان، مُتلقية سؤالا عن رد فعلها على ارتباط طليقها الداعية معز مسعود من الفنانة حلا شيحة-وذلك من أحد مُراسلي برنامج (The Insider)، المُذاع عبر قناة (دبي)، إذ قيل لها (هل هنأتي الفنانان على ارتباطهما؟)، فردت مُباشرة: (ميرسي شكرًا)، غير موضحة ما أن كانت تعلم حقيقة ارتباطهما أم لا، واستكملت طريقها بعيدًا عن الكاميرا.

وعرض لشيري مؤخرا حكاية (أمر شخصي) من مسلسل (إلا أنا)، فيما ستظهر الفنانة شيرى عادل كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل (فارس بلا جواز)، للنجم مصطفى قمر المقررعرضه فى موسم شهر رمضان المقبل.