شيري عادل تكشف عن وضعها الصحي بعد خضوعها لعملية جراحية

قالت الفنانه شيري عادل إنها بدأت تشعر بتحسن نسبي خاصه بعد إجرائها عمليه جراحيه دقيقه منذ أيام.

وأضافت: (ما زلت لا أتحدث كثيرا والدكتور أخبرني بضرورة الراحه وعدم الكلام حتى أستطيع أن أتعافى تدريجيا)، حسب موقع صدى البلد.

وكانت شيري عادل، قد تصدرت مؤشرات البحث في جوجل وذلك يوم خضوعها للعملية حيث تفاعل معها رواد السوشيال ميديا.

من جانب آخر تشارك شيري عادل كضيفه شرف في فيلم (للإيجار) والذي قرر صناع الفيلم تأجيل طرحه لـ ١١ آذار/مارس الجاري بدلًا من اليوم.

فيلم (للإيجار) بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن الوحدة والعزلة حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.