شيماء سيف و زوجها يحتفلان بعيد زواجهما بالرقص و الأحضان

احتفلت الفنانة شيماء سيف بعيد زواجها الرابع من المنتج محمد كارتر. ونشرت شيماء مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام)، ظهرت فيه وهي ترقص مع زوجها على أغنية (حلوة حياتي معاه)، للفنان عبدالله ناصر.

وعلقت شيماء على الفيديو قائلة: (كل عيد جواز وإنت حبيبي وربنا يحفظك ليا). ليرد زوجها قائلا: (ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدا).

وعلق عدد من الفنانين على الفيديو وكتبت الفنانة جيسي عبدو: (العمر كله سوا يارب)، وعلق محمد شاهين : (ربنا يسعدكم)، وكتب أوس أوس: (كل سنة وأنتم مع بعض يا أحلى ناس في الدنيا)، وعلق أحمد كرارة: (ما شاء الله)، كما علق الإعلامي رامي رضوان: (كل سنة وأنتم طيبين ولبعض مساندين وداعمين ومع بعض مبسوطين ومتهنين يارب).