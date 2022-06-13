الدايت الذي أفقد خفيفة الظل النجمة شيماء سيف 40 كيلو خلال 5 أشهر فقط، شيماء سيف تكشف حقيقة فقدانها 40 كيلوغرام من وزنها.

شاركت سيف متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام بمقطع مصور كشف وزنها الحقيقي وأشاد متابعي النجمة المصرية بخفة دمها، وقد حقق هذا الفيديو تداول كبيراً على السوشال ميديا.

حقيقة فقدان شيماء سيف الوزن الزائد

اتبعت النجمة المصرية شيماء سيف Shimaa Seif نظام غذائي صحي ساعدها على فقدان 40 كيلوغرام من وزنها خلال 5 أشهر فقط، وأكد البعض أن النظام الذي اتبعته سيف هو نظام نباتي حيث اعتمدت على تناول الفواكة والخضروات والبقوليات فقط، وابتعدت نهائياً عن اللحوم والدواجن والأسماك مما ساعدها على التخلص من الوزن الزئد بطريقة سريعة جدًا.

اعترفت شيماء سيف أنها في إحدى الفترات كانت أقل من 90 كيلوغرام، وتقول أن تناولها للشوكولاتة بكميات كبيرة كان من أكثر الأسباب لزيادة وزنها، وأكملت ان زيادة الوزن لا تسبب لها أي مشاكل أو إحراج لأنها متصالحة مع نفسها ووزنها وشكلها.

تعتبر الشوكولاتة مليئة بالسعرات الحرارية، ويمكن تناول قطعة أو قطعتين فقط ويمكن أن تساعد الشوكولاتة في تقليل زيادة الوزن الناتجة عن الإجهاد وفي بعض الحالات قد تحفزك على ممارسة المزيد من التمارين.

وإن تناول الشوكولاتة الداكنة يساعد في تقليل مؤشر كتلة الجسم بشكل عام لأن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على كمية أقل من السكر مقارنة بأنواع أخرى من الشوكولاتة، وفي بعض الحالات يمكن أن يساعدك في الحفاظ على الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

الدايت الذي أفقد النجمة شيماء سيف 40 كيلو

الدايت الذي أفقد النجمة شيماء سيف 40 كيلو يتكون من ثلاث وجبات فقط دون اي سناك، وهو:

وجبة الإفطار الساعة 11 صباحاً

بيض مسلوق عدد 2

شرائح من الجزر

شرائح من الخيار

شريحة توست

أو جبنة قريش مع الجزر والخيار وشريحة توست

وجبة الغذاء الساعة 4 عصراً

3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق معكرونة أو شريحة توست مع 3 شرائح لحمة مسلوقة أو ربع دجاج مسلوق أو بليلة مع طبق سلطة كبير.

وجبة العشاء 7 مساءاً

بيض عدد 2 مسلوق

أو زبدية من لبن زبادي وتضيف عليه ملعقة صغيرة من القرفة، بذور الشيا، بذور الكتان، بذور حبة البركة.

أو 10 ملاعق فول وفقط وبدون نشويات.

مشروب شيماء سيف لمدة 5 أشهر 3 مرات في اليوم قبل كل وجبة بنصف ساعة، وهو:

ماء مغلي

شاي أخضر

10 أوراق نعناع

قهوة خضراء

من هي شيماء سيف؟

شيماء سيف هي ممثلة كوميدية أصلها من مصر ولدت في 7 أغسطس 1987، وهي من برج الأسد،ومن صفاتها أنها تتمتع بشخصية مرحة مما جعلتها قريبة من قلب كل من يتعامل معها ويتابعها.

شيماء سيف تخرجت من كلية التجارة ثم اتجهت إلى عالم التمثيل ثم انتقلت إلى مجال تقديم البرامج التلفزيونية، وفي عام 2010 بدأت العمل الفني خلال برنامج الكاميرا الخفية شيكروباص وقدمت الأدوار الكوميدية واشتهرت بمشاركتها بتقديم موسمين ببرنامج "نفسنة"، وفي عام 2017 قدمت برنامج "ثلاثة بواحد".

من هو زوج شيماء سيف؟

زوج شيماء سيف هو المنتج محمد كارتر وذلك بعد علاقة حب وعشق جمعتهما من خلال برنامج "نفسنة".

أبرز أعمال النجمة المصرية شيماء سيف

في عام 2013 سلسلة آسيا

في عام 2014 مسلسل (إمبراطورية مين، شط VIP، تفاحة آدم، سجن النساء، سبع وصايا).

في عام 2015 سلسلة نوارة كمؤمن، سلسلة أبناء حريفة، يوميات زوجة مجمدة وولي العهد.

في عام 2016 مسلسل 30 يوم في المجد، مسلسل العسل الأبيض بدور الممرضة سعاد، الباب ينقصه الأمل، يوم للسيدات، مسلسل أبو شنب، نيللي وشريهان، سد ورد وعرض حي.

في عام 2022 مسلسل ساعة رضا، مسلسل اللعبة الأمريكية والزوجة 18، بدلا من القصة الثالثة.

في عام 2022 مسلسل البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين، في بيتنا إنسان آلي.

في عام 2022 مسلسل بقيا، نأكله، وسبأ صنعاء بدور وديع، بحجم عائلي مثل فاتن، مسلسل 30 ليلة وليلة.

تمت الكتابة بواسطة: نادين طاهر

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