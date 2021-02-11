صابرين تصور (كورونا) أولى حكايات مسلسل (ورا كل باب)

تصور النجمة صابرين أولى حكايات مسلسل (ورا كل باب) والتي تحمل اسم (كورونا) تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش والمقرر تقديمها في 5 حلقات، ويشارك في بطولتها جمال عبد الناصر، محمد نجاتي، عابد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، حسب موقع اليوم السابع.

مسلسل (ورا كل باب) يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة كل حكاية من 5 حلقات وبمؤلف ومخرج مختلف، وتعرض على مدار أسبوع على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن تعلن شركة سينرجي – المنتجة للعمل – عن الحكايات الجديدة تباعاً بعد الاستقرار على اسمها وتفاصيلها.

آخر أعمال صابرين كانت مسلسل (ليالينا 80) الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، نهى عابدين، رنا رئيس، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، حسني شتا، هاجر الشرنوبي، ندا بهجت، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

يذكر أن صابرين تنتظر عرض فيلم (الانس والنمس) في مايو/أيار المقبل، حيث تشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، كما انتهت من تصوير فيلم (عروستي) مع أحمد حاتم وجميلة عوض وإخراج محمد بكير.