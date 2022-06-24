صابر الرباعي يطرح أحدث أغنياته (سلملي)

طرح الفنان صابر الرباعي، مساء الخميس، أغنيته الجديدة (سلملي)، عبر موقع الفيديوهات (يوتيوب).

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي.

وتقول بعض كلمات الأغنية: (سلملي على الورد في خدك، سلملي على الكحل في عينك، وكلام تاني بقى بيني وبينك يا حبيبي، رمشك لما غمزلي غواني، احساس من الشمخ الجواني، وده يتقال إزاي في أغاني يا حبيبي، إنزل بخطوتك واتمشى،براحة على اعصابي الهشة، ياما شوفنا ناس كتير اتمشت، بس مادام أنت جيت اتعشت).

من جهة أخرى، يستعد الرباعي لإحياء حفل غنائي مع سلطان الطرب جورج وسوف، يوم 29 يونيو/حزيران الجاري في جدة، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

ونشر الرباعي بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع (إنستغرام)، وعلق قائلا: (في انتظار اللقاء التاريخي، الذي سيجمعني في ليلة واحدة مع حبيبي وأستاذ الكل سلطان الطرب جورج وسوف يوم 29 جون في مدينة جدة الساحرة وجمهورها الاستثنائي).

وأضاف قائلا: (سحر المدينة ونسماتها مع سهرة العمر، ماذا نريد أكثر من ذلك إلى اللقاء أحبتي).