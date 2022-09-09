صاحبة شخصية عبلة في يوميات ونيس في أحدث ظهور وتتحدث عن فترة اكتئابها

بعد سنوات طويلة من الغياب والابتعاد عن الشاشة، حلت الفنانة المصرية عبير صلاح الدين والتي اشتهرت بشخصية "عبلة" في السلسلة الشهيرة يوميات ونيس ضيفة على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية المصرية ياسمين عز الدين.

عبير صلاح الدين تكشف سبب غيابا عن الفن

كشفت الفنانة المصرية العديد من التفاصيل الصادمة حول سبب ابتعادها عن الفن ودخولها في حالة اكتئاب لمدة 5 سنوات وعلاقة الفنان المصري محمد صبحي بالأمر.

قالت الفنانة المصرية الشهيرة بشخصية عبلة، إنها العديد من المشاكل وقعت بين طاقم عمل مسلسل يوميات ونيس خلال الجزء السادس، وأن الأجواء كانت مشحونة بشكل كبير خلال تصوير الجزء السابع.

وأضافت انها وبعد قرار محمد صبحي انتاج جزء ثامن من العمل شعرت بأنها لا تريد حرق شخصية عبلة التي قدمتها وانه هناك تكرار في العمل، وقررت الانسحاب، موضحة ان من حقها الانسحاب.

وأشارت الفنانة المصرية أن الانسحاب أزعج الفنان المصري وتسبب باقفال الأبواب حولها، وانها لم تجد عمل بعد مسلسل ونيس مما جعلها تعيش فترة اكتئاب من عام 2010 حتى عام 2015.

وأكدت انها اضطرت لاحقًا للهجرة إلى كندا والعمل في أكثر من مهنة بعيدة عن الفن، وأردفت انها عانت كثيرًا، وأن العديد من زملائها نصحوها بالاعتذار للفنان المصري محمد صبحي حتى تتمكن العودة للفن ورفضت معتبرة أنه من حقها رفض أي دور.

واستطردت الفنانة المصرية أن بعد الجزء السابع من يوميات ونيس قائلة "قفلت الدينا في وشي وما لقتش شغل فسافرت كندا".

واوضحت ان كل الشخصيات التي عرضت عليها لاحقًا كانت تشبه شخصية عبلة، وان عملها في مسلسل سارة كان بترشيح من مخرج مسلسل يوميات ونيس.

مسلسل يوميات ونيس

واحد من أبرز الأعمال الاجتماعية المصرية التي عرض على مدار 8 أجزاء وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث تناول العمل قصة عائلة ونيس وزوجته وأبنائه والعديد من القضايا الاجتماعية.

أبطال مسلسل ونيس: