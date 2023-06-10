صبا مبارك في إطلالة (كاجوال) تكشف عن فقدانها الكثير من وزنها

البوابة-شاركت النجمة الأردنية صبا مبارك جمهورها باحدث ظهور لها ظهور عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات (إنستغرام) خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تألقت بإطلالة (كاجوال) صيفية، رقيقة، كشفت عن رشاقتها و فقدانها الكثير من وزنها.

و فنيا،تستعد الفنانة للمشاركة في مسلسل (من قتل نادية) و الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم آسر ياسين، شيرين رضا ، شريف سلامة ومحمد ثروت.

ومن المقرر أن يحدد المخرج السوري السدير مسعود نجل الفنان غسان مسعود، موعد بدء تصوير المسلسل الأسبوع القادم، لاسيما وأنه من المقرر عرض العمل فى النصف الآخير من العام الجاري على إحدى المنصات الالكترونية.