بعد اكتسابها 13 كيلوغرام.. صبا مبارك تكشف طريقتها للنحافة

حلَّت الفنانة الأردنية صبا مبارك وشقيقتها آية وحوش ضيفتين في برنامج صاحبة السعادة، وتطرقتا للحديث عن العديد من المواضيع وكشفتا جوانب مختلفة عن شخصيات بعضهما البعض، بالإضافة إلى أمور أخرى.

صبا مبارك وعشقها للقراءة

في البداية، كشفت صبا أنها من عشاق القراءة ليس فقط الروايات والأدب، بل تفضل قراءة كتب عن علم النفس والعلوم الإنسانية والسياسة، فهي تحب الشخصيات التاريخية والخيالية، فهي تمنحها القدرة على رؤية البشر بشكل مختلف، كما تمكنها من قراءة البشر بطريقة أسهل، وهي أمور تسخدمها في التمثيل.

كما لفتت إلى أنها تحب الاستماع والإنصات للغير، وهذه الميزة تستعملها في أدائها التمثيلي، فهي ترصد أفعال الممثلين أمامها ثم تعطي الرد الفعل المناسب.

صبا مبارك واكتسابها الوزن في فيلم "بنات عبدالرحمن"

أما عن اكتسابها الوزن في فيلم "بنات عبدالرحمن"، أوضحت صبا أن وزنها زاد 13 كيلو غرامًا من أجل تجسيد شخصيتها، وهو أمر ليس بالصعب عليها، إذ أنها بشكل عام تكتسب الوزن من الشراب المياه فقط مؤكدةً على قابليتها للسمنة.

وعن سبب زيادة وزنها للفيلن، أوضحت مبارك أنه لم يكن منطقيًا أن تضع أشياءً على وجهها وجسدها لتوهم المشاهد بزيادة وزنها، لاسيما أن التصوير جرى في فصل الصيف، لذا كان من الممكن بسبب التعرق أن تسقط الإضافات، بالإضافة إلى أن ميزانية الفيلم كانت محدودة، ما يعني استحالة التعاقد مع حبير خدع عالمي.

نظام صبا مبارك الغذائي

أما عن طريقتها في خسارة الوزن، أشارت صبا إلى أنها عاشقة للطعام، لذا فالنظام الغذائي الذي ينطوي على خمس وجبات في اليوم لا ينجح معها، لذا قررت حرمان نفسها من تناول الطعام وتناول وجبة واحدة في اليوم، اتباعًا لنظام "الصيام المتقطع".

وقالت مبارك.: "ماكلش الصبح خالص واجي بالليل احط كل أكلي في وجبة، اللي هو الصيام المتقطع ده، أيا ما أكلت، آكل كل حاجة بس في وجبة، فمهما أكلت ماتبقاش وجبة اللي هو كتير أوي، وأبقى تقلت بالليل فأنام وخلاص، دي لما أبقى عايزة اخس بحرم نفسي أول أسبوع وبعدين اتعود”.

