صديق جليلةيفجر مفاجأة.. تامر حسني وبسمة بوسيل مطلقان منذ سنة ونصف!

فجَّر صديق الفنانة المغربية جليلة خبرًا مفاجئًا وصادمًا حينما ادعى أن فنانًا يتظاهر أن علاقته بزوجته مثالية رغم طلاقهما قبل سنة ونصف السنة.

نشر صديق جليلة عبر حسابه الخاص على تطبيق "سناب شات" منشورين يكشف من خلالهما قصة زوجين يعيشان في بيتين منفضلين لكنهما ما يزالان يتظاهران أن علاقتهما مثالية، ويعتقد الكثيرون أنه يعني بكلامه الفنان المصري تامر حسني وزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل؛ بسبب المشاكل التي تجمع جليلة وبسمة.

وكتب حسين في منشوره: "بدي احكيلكم عن قصة واحد مطلق مرتو من سنة ونص وكل واحد عايش في بيت بس بيعملو دراما قدام الناس وبس يكون في تصوير بيصيروا فجأة يحبوا بعض قدام الكاميرا وبصيروا فجأة مثال للزوجين المثاليين جدًا، وهما ولا واحد بطيق التاني وكل واحد فيهم ماخد راحتو ع الآخر".

وتابع: "كلنا طبعًا عارفين هالكلام إلا هما والغنم الي بيدافعوا عنهم".

وأضاف في منشور آخر: "بما انك متشكر ومتشكر على الأقل اتشكر مرتك مش طليقتك.. وكل الوطن العربي عارف انكم مطلقين الا انتوا".

وتفاعل رواد مواثع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الشاب، واستهجنوا انتشار مثل هذه الشائعات، فكتبت إحداهن ساخرة: "والله جليلة ختمت الذل والاهانه كلها 😂 لو موفره جهدها بدال مطاردة تامر وزوجته كان صارت مليونيره وتزوجت مليونير".

وأضاف آخر: "قلنا جليله تتزوج ونرتاح من سيرة تامر طلعت متزوجه واحد مههوس في تامر ".

وأضاف آخر: "ذا فعلا منفصلين مافي شي بيمنعهم من ان يظهرو للناس لان الزوج يبيها تكون زوجته قدام الكل ومتأكد ان هاذي اللي يتشرف فيها تكون ام لاولاده وعشان اولاده يكونو مستقرين ومايسمعو بمشاكل امهم وابوهم في العلن هالقصه نسمع فيها سنوات لن منفصل وبينفصل ومتزوج سر بس ولاعمره طلع وتكلم وهذا دليل لو مايبي زوجته ويبي غيرها كان من زمان ثبت هالشي صراحة هالزوج كبر بعيني والزوجه عقلها كبير 👏 الله يبعذ عنهم الحساد".

من جهة أخرى، أكَّد أحد المستخدمين أن تصريحات الشاب صحيحة، فقد تحدَّثت الفنانة شمس الكويتية عن الموضوع من قبل، وعلَّق: "صحيح حتى شمس الكويتية كالت انهم مطلقين من أكثر من سنة".