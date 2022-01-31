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من نرى في الصورة؟ تامر حسني أم وائل كفوري أم تامر كفوري؟!

منشور 31 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:09
تامر حسني
تامر حسني

تعرَّض الفنان المصري تامر حسني لموجة من السخرية والانتقادات بسبب تغيُّر شكله الملحوظ خلال إحيائه حفل الفورمولا إي العالمية في المملكة العربية السعودية.

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وتبيَّن في الصور التي شاركها تامر حسني مع متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" يشكر من خلالها جمهوره في السعودية للحضور حفله في الفورميولا إي، أن هناك الكثير من التعديلات التي أضافها إلى ملامحه حتى أنه بات يشبه المغني اللبناني وائل كفوري.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ونلاحظ أن حجم فك تامر حسني زاد اتساعًا كما أن ذقنه زاده طولًا وعُرضًا، إضافة إلى اعتماده أسلوب اللحية الكثيفة مع تفتيح لونها 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصور التي شاركها  تامر حسني، وأبدوا استغرابهم لشكله الجديد، فكتب أحدهم ساخرًا: "تامر كفوري".

وعلَّق آخر: "هو صاير يشبه وائل كفوري ولا انا غلطانه"، وأضافت إحداهن "شكلو متغير اول صوره فكرتو وائل كفوري متركب ب تامر حسني.

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من جهة أخرى، رآه البعض قد تحوَّل لشخص أجنبي، فعلَّق أحد المستخدمين: "بقيت شبة الاتراك اوي".

 

 

كلمات دالة:وائل كفوريتامر حسنينجومفنفورميولا إيالسعودية

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