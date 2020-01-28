صورة: أصالة نصري تعلن أنها ليست حزينة إنما (حولة)!

ظهرت الفنانة السورية أصالة في إحدى حلقات برنامج (Tremding بالعربي) مع أحد مقدميه المذيع صبحي عطري والذي التقى بها على حامش حفلها الأخير الذي أقيم في دبي .

وقام صبحي عطري بتصوير مقطع فيديو لأصالة وهي تقف إلى جانبه بطريقة السيلفي، ومازحها في البداية متسائلا حول السبب من عدم نظرها إلى الكاميرا وإن عيناها تبدو ناعسة بحسب (نورت) .

لترد عليه أصالة قائلة: (أنا حولة)،ولم يكتف عطري بهذا الرد فأعاد تساؤله مرة أخرى مازحا حول إن كانت هذه الحالة بسبب الحزن لترد: (لست حزينة أنا حولة).

وتفاعل عدد كبير من جمهورها على مقطع الفيديو الذين أكدوا أنها تحاول أن تداري حالتها النفسية بالمزاح وذلك بعد إعلان طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان.



