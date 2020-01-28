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صورة: أصالة نصري تعلن أنها ليست حزينة إنما (حولة)!

منشور 28 كانون الثّاني / يناير 2020 - 03:52
أصالة
أصالة

ظهرت الفنانة السورية أصالة في إحدى حلقات برنامج (Tremding بالعربي)  مع أحد مقدميه المذيع صبحي عطري والذي التقى بها على حامش حفلها الأخير الذي أقيم في دبي .

وقام صبحي عطري بتصوير مقطع فيديو لأصالة وهي تقف إلى جانبه بطريقة السيلفي، ومازحها في البداية متسائلا حول السبب من عدم نظرها إلى الكاميرا وإن عيناها تبدو ناعسة بحسب (نورت) .

لترد عليه أصالة قائلة: (أنا حولة)،ولم يكتف عطري بهذا الرد فأعاد تساؤله مرة أخرى مازحا حول إن كانت هذه الحالة بسبب الحزن لترد: (لست حزينة أنا حولة).

وتفاعل عدد كبير من جمهورها على مقطع الفيديو الذين أكدوا أنها تحاول أن تداري حالتها النفسية بالمزاح وذلك بعد إعلان طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان.


 


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