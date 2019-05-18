صورة تكشف لجوء النجمة "دفنا ساميلى" للفوتوشوب لزيادة طولها

حالة من الجدل أثارتها النجمة التركية دفنا ساميلى بصورة معالجة بالفوتشوب التقطتها أثناء تصويرها ضمن أحداث مسلسل عروس اسطنبول والذي تحل عليه كضيفة شرف.

يذكر أن الحلقة الأخيرة للموسم الثالث من مسلسل عروس اسطنبول ستعرض بعد ثلاث حلقات . وقد تم تصوير مشاهد النجمة دفنا أمس، والتي شاركت صورتها عبر حسابها على الإنستجرام .

وبحسب موقع gerçek gündem انهالت التعليقات على صورة النجمة دفنا بأن هذا ليس طولها الحقيقى وأن الصورة معدلة بالفوتوشوب، وأن النجمة تحاول خداع جمهورها.

يذكر أن النجمة دفنا ساميلى ولدت فى 17 مارس 1972 باسطنبول، وهي مغنية وممثلة وكاتبة تركية ولها ألبومين غنائين : رغبتى الأخيرة – وحدي.

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