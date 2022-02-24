صورة قديمةلـ ياسر العظمة وزوجته تعود للواجهة من جديد

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للنجم السوري ياسر العظمة برفقة زوجته وشقيقاته على ما يبدو.

نشرت إحدى الحسابات المختصة بالدراما السورية صورة للنجم القدير ياسر العظمة برفقة زوجته صباح خطاب صاحبة الابتسامة اللطيفة، بينما تقف سيدتين على جانبيه.

والجدير بالذكر أن زوجة العظمة هي شقيقة الفنانتين فاديا وأميرة خطاب.

وأشاد الكثيرون ياسر العظمة وأثنوا على حجابها، فكتبت إحداهن: "لانها حافظه لكتاب الله استمرت معه لاخر العمر دايم اختار الزوجه الصح مو الزوجه الي تستعرض جسدها لانها مابتطول معك".

وتابع: "سيماهم في وجوههم ياكثر القبول والسماحه"، وأضاف أحد المتابعين "اخ بس اقسم بلله ياسر العظمة وزوجته المحترمه ناس بينحطو عراس لك اديش ناس اكابر مشاالله بهنيك يا استاذ ياسر علا هلزوجه الصالحة المحترمه تحياتي الك ولعائلتك".

