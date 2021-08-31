ياسر العظمة يصدم الجمهور بصورته لأول مرة من دون الشعر المُستعار!

تناقلت إحدى الصفحات الفنية صُورة للممثل السوري القدير ياسر العظمة أظهرته من دون شعر مستعار لأول مرة بعد سنوات.

الصُورة المتداولة شكلت صدمة للجمهور ما بين من لم يصدق أنه الممثل القدير ياسر العظمة وبين من أكد أن الصُورة مُفبركة أو معدلة عن طريق برنامج الفوتوشوب، وكان من بين التعليقات المتداولة:

"بشعر أو بدون شعر.. يبقى ياسر العظمة من أعظم الشخصيات في تاريخ الدراما السورية والعربية على حد سواء".. وتابع آخر "فكرتوا مايك فغالي قبل ما اقرا الحكي".. وتابع آخر "فوتوشوب مضحك هههههه مستحيل ياناس لاتصدقوا".. وجاء في تعليق آخر "بس عفوا الصورة فوتوشوب .لاني ديزاينر وواضحة".

بالحديث عن ياسر العظمة فقد كان آخر ما تم مشاركته عبر حسابه في انستقرام صُور من كواليس تصوير مسلسل مرايا عام 1988، وعلق على الصُورة بـ "أرشيف أثناء تصوير أغنية حتى الشجر عملولو يوم من أغاني مرايا 88".

الحياة العائلية لـ ياسر العظمة !

بالحديث عن الحياة العائلية للمثل القدير فقد تعرف على زوجته في مسرحية غربة وتزوج منها لاحقاً ورُزقا بولدين هما "أنور ويزن"، ومنذ مدة تم تداول صُورة عائلية لهم من مناسبة خاصة ولفت الأنظار وسامة أولاده وجمال زوجته التي كانت تُمسك بيده.

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