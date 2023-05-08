صورة: منى زكي تتعرض لكسر في يدها

البوابة-تعرضت النجمة منى زكي لإصابة بكسر بيدها اليسرى، حيث ظهرت بجبيره من الجبس لعلاج إصابات العظام، في صورة نشرها خبير المكياج عبدالله الرفاعي،عبر حسابه على موقع (إنستغرام) قائلا: (سلامتك، منى زكي).

النجمة التي كانت قد حققت نجاحاً كبيرًا خلال مسلسل (تحت الوصاية)، الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2023، تنتظر عرض فيلم (الجواهرجي) مع الفنان محمد هنيدي، والذي يجمع بينهما بعد حوالي 25 عاما منذ آخر فيلم لهما، وهو فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية)، الذي عرض عام 1998. كما تنتظر النجمة عرض فيلم (القاهرة مكة) بعد تأجيله أكثر من مرة، والذي يشاركها في بطولته كل من الفنان محمد ممدوح، وخالد الصاوي، محمد فراج، ومحمد علاء، جيهان الشماشرجي وآخرين، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.