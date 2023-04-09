أصالة تشيد بأداء منى زكي في "تحت الوصاية".. وتصفها بـ"العبقرية"

أشادت الفنانة السورية أصالة نصري بالأداء المبهر الذي قدمته الفنانة المصرية منى زكي في مسلسل "تحت الوصاية"، بعد عرض الحلقة الأولى منه، التي تصدرت موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

أصالة تشيد بأداء منى زكي

وشاركت أصالة عبر حسابها في "تويتر" البوستر الرسمي للمسلسل، وكتبت: "منى زكي خلقت بس لتبهر.. منى زكي أعظم ممثلة شفتها بحياتي على وجه الإطلاق.. الله يحفظك للفنّ ولعيلتك وأحبابك يا عبقريّتنا الغالية".

بدورها ردت منى زكي على تغريدة أصالة معربة عن سعادتها، وكتبت شاكرة: "صولا .. ديما بتخجليني بتواضعك .. وكلامك الحلو والكلام دا لما يجي من فنانه كبيره زيك دا شرف كبير .. بحبك خالص ".

الحلقة الأولى من "تحت الوصاية"

و شهدت الحلقة الأولى من المسلسل العديد من الأحداث المثيرة والتفاصيل بعد قرارها الهروب من المدينة التي تعيش فيها برفقة أطفالها، بعد سرقة مركب زوجها المتوفى، ومحاولة إعادة تدويرها، لكن يطاردها الفنان دياب الذي يقوم بدور شقيق زوجها المتوفي، ويبلغ عنها الشرطة بعد سرقتها للمركب وهروبها.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

تدورأحداث المسلسل حول "حنان"، وهي ربة منزل وأم لابن يبلغ من العمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، تعيش مع زوجها "عادل" وعائلتها حياةً مستقرة، حيث يعمل الأخيرة في مهنة الصيد، لكن تنقلب حياتهم رأسًا على عقب بعد وفاة "عادل".

تبدأ المشاكل بين "حنان" وعائلة زوجها، حينها تقرر الانتقال من الإسكندرية إلى دمياط مستخدمةً اسمًا مستعارًا، ومتحليةً عن أنوثتها للعمل في مهنة الصيد خلفًا لزوجها الراحل، وتصبح رئيسة مركب وسط الرجال.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

يشارك في العمل العديد من النجوم من بينهم: منى زكى، ودياب، وأحمد خالد صالح، ونهى عابدين، ورشدى الشامى، ومها نصار، وعلي الطيب، وأحمد عبدالحميد، ومحمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

عدد حلقات مسلسل تحت الوصاية

تتألف الحلقات من 15 حلقة.

