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صور جريئة تجمع حسين فهمي و باميلا الكيك و تكهنات بارتباطهما!

منشور 31 تمّوز / يوليو 2021 - 03:21
حسين فهمي و باميلا الكيك
حسين فهمي و باميلا الكيك

اجتمع الفنان حسين فهمي مع الممثلة اللبنانية باميلا الكيك في مجموعة من الصور التي أثارت الجدل.

نشرت باميلا الكيك مجموعة من الصور لها بصحبة حسين فهمي وهو يقبلها في خدها، وظن البعض أنهما تزوجا، ولكن حقيقة الأمر، أنهما شاركا سويا في فيلم (الفارس) مع الممثل أحمد زاهر الذي يجمعهم مع عدد من نجوم الفن في مصر وخارجها، حسب موقع في الفن.

ويتعاون الثنائي في فيلم (فارس) الذي يتم تصويره حاليا، ويقدّما شخصيتي (رشيد وملك).

الفيلم بطولة النجوم: أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، ملك أحمد زاهر، صلاح عبدالله، أحمد صفوت، باميلا الكيك، دارين حداد، عابد عناني، ومحمد أبو النجا وغيرهم، من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

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