صور جريئة تجمع حسين فهمي و باميلا الكيك و تكهنات بارتباطهما!

اجتمع الفنان حسين فهمي مع الممثلة اللبنانية باميلا الكيك في مجموعة من الصور التي أثارت الجدل.

نشرت باميلا الكيك مجموعة من الصور لها بصحبة حسين فهمي وهو يقبلها في خدها، وظن البعض أنهما تزوجا، ولكن حقيقة الأمر، أنهما شاركا سويا في فيلم (الفارس) مع الممثل أحمد زاهر الذي يجمعهم مع عدد من نجوم الفن في مصر وخارجها، حسب موقع في الفن.