صور دانا جبر بالملابس الداخلية تصدم الجمهور..شاهد!

انتشرت منذ ساعات صور عبر منصات التواصل الاجتماعي أقل ما يقال عنها جريئة للفنانة السورية المثيرة للجدل دانا جبر.

وظهرت دانا في الصور المتداولة وهي ترتدي لا شيء تقريباً سوا الملابس الداخلية، وبصورة أخرى كانت مستلقية على التخت بملابس فاضحة.

الفنانة علقت على الموضوع بمداخلة هاتفية لصالح إحدى المواقع أنها تتعرض لمحاولة ابتزاز وتشويه سمعة بشكل واضح وصريح وذلك عن طريق نشر صور خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت أن هذه الحملة التي تتعرض لها ما هي إلا فعل شنيع ومقصود لتشويه مكانتها وبشكل شرس، وذلك عن طريق شخص مجهول يحاول ابتزازها للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلبا واضحا وراء فعلته هذه.

دانا أكدت أن الصور المتداول هي خاصة جداً وبعضها تم تعديله بواسطة الفوتوشوب، وأضافت أنها ستتجه للقضاء السوري من أجل أن ينصفها ويساعدها ضد الإبتزاز الذي تتعرض له.

يذكر أن دانا كانت قد تعرضت لهجوم حاد منذ فترة بسبب التغير في ملامح وجها نتيجة عمليات التجميل، كما ان الفيديوهات التي تشاركها عبر تيك توك تعتبر جريئة نوعاً ما، إلا أنها إعتادت على ذلك وتتعمد التجاهل عن طريق إغلاق خاصية التعليقات عبر حسابها.

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