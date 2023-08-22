صوفيا فيرغارا تحتفل بطلاقها.. رقصة بملابس مثيرة في ملهى ليلي

أعلنت النجمة الهوليوودية "صوفيا فيرغارا" انفصالها عن زوجها النجم الأمريكي "جو مانغانيلو" وذلك بعد 7 سنوات من زواجهما دون الكشف عن الأسباب التي دفعتهما لاتخاذ هذا القرار.

صوفيا فيرغارا تحتفل بطلاقها في ملهى ليلي



بعد اعلانها عن خبر طلاقها شوهدت النجمة العالمية وهي تحتفل بهذه المناسبة في نادي ليلي يدعى Karol G's في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.



وشوهدت صوفيا رفقة صديقاتها المقرّبات ماريا وبولينا التي انتخبت ملكة لجمال كولومبيا عام 2013، كما تواجد في الملهى الليلي العديد من المشاهير منهم سيلينا غوميز وأليسيا كيز، ويبدو انهما حرصتا على دعم صوفيا.



وظهرت النجمة العالمية وهي ترقص بشكل جنوني ومثير وكأنها تحتفل بانفصالها عن زوجها بشكل سعيد، وارتدت بلوزة من الشيفون وبقصة الباكلس المثيرة بالاضافة الى بنطال جينز ممزّق.

بيان طلاق صوفيا فيرغارا



اعلنت صوفيا خبر طلاقها من خلال بيان مشترك مع زوجها، حيث قالت فيه: "لقد اتخذنا القرار الصعب بالطلاق ونحن نطلب من الجميع احترام خصوصيتنا خلال هذا الوقت والانتقال الى مرحلة جديدة من حياتنا".