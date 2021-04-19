صوفيا فيرغارا تتلقى لقاح فيروس كورونا.. وتنشر فيديو لحث متابعيها

تلقت الممثلة في هوليوود صوفيا فيرغارا أول جرعة لقاح فيروس كورونا يوم الأحد.

حثت نجمة Modern Family الآخرين على تلقي اللقاح ضد الفيروس في فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

نشرت صوفيا فيرغارا مقطع فيديوأثناء تلقيها اللقاح من قبل عاملي الصحة داخل سيارتها، وكانت ترتدي قميصًا بيج نسَّقته ببنطال منجينز، بالإضافة إلى قناع للوجه لوقاية نفسها من فيروس كورونا".

علَّقت فيرغارا على المقطع: "لقد فعلت ذلك من أجل عائلتي، لقد فعلت ذلك لأصدقائي الذين لا يستطيعون فعل ذلك بسبب العلاجات الطبية القاسية التي يتلقونها، لقد فعلت ذلك حتى نتمكن جميعًا من استعادة حياتنا. لقد فعلت ذلك لأنه بالنسبة لي الشيء الصحيح الذي يجب فعله! لمن ستفعل ذلك؟".

في وقت سابق ، تلقى مشاهير مثل صوفي تيرنر، وجو جوناس، وبليك ليفلي، وريان رينولدز، ودوللي بارتون وآخرون حقنة لقاح فيروس كورونا.