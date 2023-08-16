صوفي تيرنر تقبّل يد زوجها جو جوناس.. وشقيقه نيك يتعرّض لموقف محرج

احتفل النجم "جو جوناس" بعيد ميلاده الـ 34، الذي صادف يوم أمس 15 من أغسطس، حيث نشرت زوجته صوفي تيرنر مجموعة من الصور لهما عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

صوفي تيرنر تقبّل يد جو جوناس بمناسبة عيد ميلاده



علّقت تيرنر على الصور التي نشرتها بقولها: "عيد ميلاد سعيد أيّها الوسيم"، حيث نشرت صورة لهما وهما يرتديان نفس البيجاما.



وفي صورة أخرى ظهرت صوفيا فستان قصير براق باللون الأخضر، جاء بحمالات بينما كانت تقوم بتقبيل يد زوجها أمام الجمهور وعدسات المصورين الذين حرصوا على توثيق اللحظة.



وانتقد العديد من الجمهور طريقة تقبيل صوفي ليد زوجها جو امام الجميع معتبرين أنه إهانة لها، بينما اعتبر البعض الآخر بأن ما قامت به هو طريقتها بالتعبير عن الحب لزوجها.

نيك جوناس يتعرّض لموقف محرج



وعلى صعيد آخر وخلال وقت سابق تعرّض النجم "نيك جوناس" شقيق جو لموقف محرج خلال تقديمه عرض غنائي ضخم في بوسطن حيث سقط النجم البالغ من العمر 30 عام داخل ثقب في المسرح.



وفي التفاصيل كان نيك في منتصف العرض عندما تراجع الى الوراء وتعثّر في حفرة متواجدة منتصف الأرض وهبط بقوة كبيرة ليعلق: "أوتش" ثم وقف وركض للجزء الخلفي من المسرح.