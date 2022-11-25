بريانكا شوبرا ونيك جوناس يكشفان عن وجه طفلتهما لأول مرة

تثير النجمة البوليوودية الشهيرة "بريانكا شوبرا" حماسة جمهورها بين فترة وأهرى من خلال نشر بعض التفاصيل الصغيرة لابنتها التي تبلغ من العمر حاليًا ما يقارب الـ 10 أشهر.

بريانكا شوبرا تكشف عن ملامح ابنتها

شاركت النجمة البوليوودية الشهيرة "بريانكا شوبرا" مجموعة من الصور الخاصة لابنتها الصغيرة والتي تُدعى "مالتي" مع جمهورها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وكعادتها حاولت بريانكا اخفاء بعض من ملامح وجه ابنتها الصغيرة حيث ظهرت في صورة وهي تكشف عن جزء بسيط من أسفل وجهها وفمها الصغير بينما غطّت بقبعة من الصوف عينيها وجبينها من الاعلى.

وظهرت الطفلة الصغيرة وهي نائمة في الكرسي المخصص للأطفال داخل السيارة بينما كانت القبعة تغطّي عينيها وجبينها من الاعلى، في محاولة بسيطة لاخفاء كامل الملامح.

وعلّقت النجمة البوليوودية على الصورة بقولها: "أنا أقصد" بالاضافة الى ايموجي قلوب حمراء، وأشاد الكثير من المتابعين لجمال الطفلة من الملامح البسيطة التي ظهرت.

الطفلة مالتي وحياتها مع بريانكا شوبرا ونيك جوناس

يشار بان بريانكا شوبرا أنجبت طفلتها الصغيرة مالتي من زوجها المغني "نيك جوناس" وذلك عن طريق أم بديلة في 15 يناير من عام 2022.

وكشف نيك جوناس خلال مقابلة له بان الطفلة مالتي غيّرت حياة الثنائي، كما أنها قامت بتغيير أسلوب حياتهما خاصة في السفر وقال نيك جوناس حول هذا الموضوع: "هي عبارة عن تجربة خاصة ورائعة بالنسبة لنا".