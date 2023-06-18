طرح البرومو الأول للنسخة الواقعية من مسلسل الأنمي "ون بيس".. هذا موعد عرضه على نيتفليكس

طرحت المنصة العالمية "نيتفليكس" الفيديو الدعائي الاول للنسخة الواقعية لمسلسل الإنيمي الشهير "ون بيس One Piece" الذي سيعرض على منصتها قريباً.

تفاصيل الفيديو الدعائي الأول لمسلسل ون بيس



طرحت منصة نيتفليكس الفيديو الدعائي الأول للنسخة الواقعية من الأنمي الشهير "ون بيس" الذي سيعرض على منصتها، حيث ظهر في مقطع الفيديو الشخصية الرئيسية والتي ستؤدي شخصية "لوفي" في المسلسل.



كما ظهر لوفي وهو يؤكّد محاولته في أن يصبح زعيم القراصنة حيث يعمل على جمع الطاقم الخاص به، وتعدّ هذه النسخة الحيّة والمقتبسة من نسخة أفلام الكرتون الانيمي.



كما ظهر في الفيديو موعد عرض الحلقة الاولى من المسلسل الشهير والذي سيكون خلال 31 من شهر أغسطس القادم أي بعد حوالي شهرين من الآن.

قصة مسلسل "ون بيس"



يشار بأن المسلسل الانيمي يتحدّث عن شخصية لوفي والذي يحاول أن يصبح زعيم القراصنة حول العالم حيث يبدأ رحلته في البحر برفقة أصدقائه.



ويواجه لوفي وأصدقائه العديد من الأشرار في الجزر حول العالم كما يواجهون تحدّيات كبيرة من أجل الوصول الى الجزيرة الغامضة.

ويحظى مسلسل الأنمي بنسبة مشاهدة عالية واهتمام كبير من قبل الجمهور، حيث يحقق ملايين المشاهدات ويعتبر واحد من أشهر اعمال الانمي التي عرضت في السنوات الأخيرة.