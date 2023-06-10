توقف اضطراري لملحمة مانجا ون بيس التي سلبت عقول الملايين

بعد توقف قصير العام الماضي، من المقرر ان تدخل "ون بيس" الملحمة الشيقة التي أسرت الملايين في توقف اخر سيستمر اربعة اسابيع، وذلك بحسب اعلان رسمي نشر على موقعها الرسمي وتسبب بحالة من الاحباط بين عشاقها.

وقال الموقع ان التوقف الذي سيستمر حتى 18 تموز/يوليو المقبل، سببه عملية تصحيح بصر سيجريها مؤلف ورسام المانجا الاسطورية إيتشيرو أودا، الذي اتعبت عينيه سنوات طوال من العمل المتواصل.

وعلى ما يبدو، فان اودا الذي خطف ابصار عشاق السلسلة تضرر بصره الان وهو بحاجة الى استراحة لاربعة اسابيع لاجراء عملية تصحيح بالليزر.

ونقل البيان عن أودا قول أنه كان يؤجل هذه العملية منذ العام الماضي، وكان تعب عينيه يعيق عمله الى حد مؤلم.

وعبر كثيرون عن عن املهم في أن تكون العملية ناجحة حتى يتمكن أودا من التعافي بشكل صحيح، ويعود لامتاعهم بحلقات جديدة اكثر امتاعا واثارة للدهشة.

وسيكون الفصل 1086 من ون بيس هو الفصل النهائي الذي سيتم إصداره في مجلة شونين جمب الأسبوعية لمدة أربعة أسابيع أخرى.

بدأت مانجا ون بيس في نشر سلاسلها عام 1997 في مجلة شونين جمب التابعة لشركة شويشا اليابانية للاعلام، ومنذ ذلك الحين أصبحت أكثر شهرة في هذا المجال.

مانجا ون بيس السلسلة الاكثر مبيعا على الاطلاق

ابتكر إيتشيرو أودا قصة رائعة تحتوي على عالم واسع يتكون من شخصيات مختلفة وقوى خاصة.

شهر بدون مانجا ون بيس 😞

لكن ان شاءالله اودا يرجع وهو بصحة و عافية 💙 pic.twitter.com/1pwyIH308o — Faisal (@Faisal_Of_Rivia) June 10, 2023

باعت المانغا أكثر من 500 مليون نسخة، ما جعلها السلسلة الأكثر مبيعًا على الإطلاق. ومن المتوقع ان يستمر هذا الرقم في الارتفاع، ما سيجعل المانجا في مكانة بارزة عند مقارنتها بنظيراتها.

ونظرًا لشعبية مانجا ون بيس، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى اختارها استديو "تويي آنيميشن" وحولها الى أنمي بدا عرضها عام 1999، وتجاوز عدد حلقاتها الالف.

ولا تظهر أي علامات على تباطؤ انتاج حلقات الانمي التي يتوقع ان تتجاوز 1500 حلقة.

كما تم تحوثل ون بيس الى افلام سينمائية وألعاب فيديو، ما اسهم في زيادة شهرة السلسلة عمومًا.

أحدث فيلم ون بيس الذي تم إصداره هو فيلم: ريد، وقد حطم العديد من الأرقام القياسية.

وتدور احداث مانجا ون بيس حول قصة مونكي دي. لوفي، القرصان الشاب الطامح لان يصبح ملك القراصنة.

وخلال رحلته، يلتقي لوفي بالعديد من الشخصيات المثيرة للاهتمام، ويجند بعضها ضمن طاقمه، ويواجهون العديد من الصعاب، ولكن معًا يتغلبون عليها. تأخذ مغامرات الطاقمهم إلى جزر متنوعة تمتاز كل منها بحيواناتها ونباتاتها الفريدة.