  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. طلاق آيتن عامر و محمد عز العرب في هدوء تام

طلاق آيتن عامر و محمد عز العرب في هدوء تام

سهير العابد

سهير العابد

منشور 05 آب / أغسطس 2022 - 03:44
آيتن عامر و محمد عز العرب
آيتن عامر و محمد عز العرب

أكد مصدر مقرب من الفنانة آيتن عامر صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالها عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب.
وكشف المصدر أن الطلاق وقع رسميا بسبب خلافات عائلية وقعت بينهما منذ فترة، مؤكدا أن الطلاق وقع منذ مدة وليس اليوم.

اقرأ ايضاًآيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها بعد فقدان الوزنآيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها بعد فقدان الوزن

بدورها تجاهلت الفنانة آيتن عامر أخبار إنفصالها ، ونشرت عبر حسابها على (إنستغرام) فيديو لها من كواليس أحدث اعمالها الغنائية (توتا فروتا)، التي تخطت نصف مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على طرحها على القناة الرسمية لعامرعلى موقع (يوتيوب)، وهي من كلمات وألحان شادي محسن، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

كلمات دالة:آيتن عامرزوج آيتن عامر

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...