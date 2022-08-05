طلاق آيتن عامر و محمد عز العرب في هدوء تام

أكد مصدر مقرب من الفنانة آيتن عامر صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالها عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب.

وكشف المصدر أن الطلاق وقع رسميا بسبب خلافات عائلية وقعت بينهما منذ فترة، مؤكدا أن الطلاق وقع منذ مدة وليس اليوم.

بدورها تجاهلت الفنانة آيتن عامر أخبار إنفصالها ، ونشرت عبر حسابها على (إنستغرام) فيديو لها من كواليس أحدث اعمالها الغنائية (توتا فروتا)، التي تخطت نصف مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على طرحها على القناة الرسمية لعامرعلى موقع (يوتيوب)، وهي من كلمات وألحان شادي محسن، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.