نادين نجيم تهاجم أمل بوشوشة فنيًا.. هل طالبت سحبها من الصباح؟

كشفت صفحة مختصة بأخبار المشاهير أن الفنانة اللبنانية نادين نجيم تواصلت مع مع شركات إنتاج لبنانية، تطالبهم بعزل زميلتها الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عن المشاركة في الأعمال الفنية التي تنتجها شركاتهن.

نادين نجيم تعزل أمل بوشوشة عن شركات إنتاج لبنانية

وجاء في التقرير الذي نشرته الصفحة عبر موقع "إنستغرام" أن عُلِمَ من مصادر موثوقة أن نادين نجيم طالبت شركات الإنتاج اللبنانية بعدم التعامل مع أمل بوشوشة، خاصَّة وأن الأخيرة أثبتت نفسها في السنوات الماضية في الوطن العربي،وبشكل أخص في لبنان.

وشددت الشركة على أن نجيم اشترطت على شركة الصباح بوجه التحديد عن التعامل أو التواصل مع زميلتها بوشوشة.

نادين نجيم وأمل بوشوشة تردان على الشائعات

بدورها، قررت نجيم نفي ما أشيع في تغريدة شاركتها عبر حسابها في "تويتر"، جاء فيها: "عندما ترى هذا الحساب متدني المستوى لا تذكر اسمي بليز، الكذابون كذابون نحن لا نهتم بهم. كل الحب والاحترام للرائعة أمل".

من جهتها، أعربت بوشوشة عن احترامها وحبها لزميلتها عن طريق الرد على تغريدتها، وكتبت"الحب والاحترام لك أيضًا يا نادين، كما قلت، لا نهتم بأخبارهم الكاذبة التي لا تمت للحقيقة بصلة، احترامي الكامل لصباح وشركات الإنتاج الأخرى التي عملت معها طوال هذه السنوات، يشرفني أن أعمل مع جميع الشركات التي تؤمن بموهبتي".