زوج مودل روز: تعرفت على شاب قلب حياتها.. وزواجنا يتجه للطلاق

تصدر خبر طلاق الموديل السعودية روز من زوجها رجل الأعمال السعودي محمد آل محمود حديث السوشال ميديا بعد أنت شارك الأخير كافة التفاصيل حول علاقتهما التي كانت سرية لمدة سنوات طويلة.

وفاجأ الحمود الجمهور بعدة تصريحات حول العلاقة كاملة وكيف أنه كان الداعم الأول لـ روز وهو من تخلى عن أعماله وسافر معها إلى شيكاغو حتى تحقق حلمها إضافةً إلى إكمال دراستها الجامعية. حياة الثنائي كانت مستقرة حتى تدخل أحد الشبان في حياتها والذي يدعى "نيكولا" ويعمل في أحد البارات، كما وصفه بـ "مزدوج الميول الجنسية"

وقلب نيكولا حياة روز رأس على عقب وحولها لشخص آخر تماماً، وغيرت معاملتها مع زوجها وحتى أصدقائها المقربين وعلى الرغم من محاولة الجميع لإبعادها عن الشاب الجديد إلا أن الأمر باء بالفشل وانتهى برفع روز قضية طلاق محمد آل محمود وما تزال القضية عالقة في محاكم كاليفورنيا.

ولم تعلق روز بدورها على الموضوع حتى اللحظة لكن ما لاحظه المتابعين أنها غيرت منزلها الذي اعتادت التواجد فيه وهو على الأغلب عش الزوجية الذي جمعها بطليقها، أما حول رواد السوشال ميديا فقد وصفوا روز بالخائنة التي لم تحترم العشرة ولم تقدر كل ما فعله زوجها لها.

من جهة أخرى، كانت روز قد أثارت الجدل مؤخراً بعد أن شاركت فيديو لها من احتفالات الهالوين برفقة صديقاتها، وظهرت في الفيديو بتوب كاشف من منطقة الصدر مربوط من الخلف بأجنحة كبيرة على شكل فراشة.

وعلق الجمهور بدوره على الموضوع كالتالي "عيد الاضحى تقول مالي خلق احتفل هذا عيد لحم ،، وتحتفل بعيد الكفار للتنكر والخرافات"، واضاف آخر "هي ليش العربيه لو شما توصل بيها الدنيا تبقى فاهمه الحريه والتحرر بلتعري ليييييش"، وكان هنالك تعليق "بكل حفله تبين انها سنقل وانها ماتماشي شباب وان ماعندها بوي فريند على اساس صدقنا".

في نفس السياق، لا تمانع روز في أن يكون لها أصدقاء مثليون وتشارك احتفالاتها معهم وحتى البقاء في البيت برفقتهم، وعلى الرغم من تعرضها للانتقاد إلا أنها أطلت بفيديو وأوضحت أن صديقها مثلي الجنس وهي لا تمانع بذلك.

للمزيد من قسم الترفيه:

غادة عبد الرازق تصف شيرين عبد الوهاب بـ"قليلة الأدب".. وتستعين بديانا كرزون!

هبة الدري تخرج عن صمتها وتهدد طليقها نواف العلي بفضائح.. فيديو!

روبي في أحضان المنتج وليد منصور.. والأخير يعلق ويكشف حقيقة زواجهما!