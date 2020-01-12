"طلقني شكرًا" يجمع هنا شيحة وأحمد فلوكس لأول مرة بعد الانفصال (فيديو)

تعود الفنانة المصرية هنا شيحة، للتعاون فنيًا مع طليقها الممثل أحمد فلوكس، وذلك لأول مرة بعد انفصالهما رسميًا منذ عدة أشهر، حيث كانا قد اجتمعًا في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" كضيفي شرف، قبل وقوع الطلاق بينهما.

ونشر أحمد فلوكس مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، يكشف عن تعاقده على عمل فني جديد مع هنا، يحمل اسم "طلقني شكرًا".

وظهر فلوكس رفقة هنا، أثناء توقيع عقود المسلسل الإذاعي، علمًا بأنه لم يتم الاتفاق مع بقية فريق العمل، حتى الآن.

ويعكس الفيديو الذي نشره فلوكس مدى العلاقة الطيبة التي تجمعه بهنا، الأمر الذي سبق وصرحت به الفنانة المصرية في وقت سابق، مشيرة إلى أنهما مازالا أصدقاء.

وكانت هنا شيحة قد أبدت رغبتها في وقت سابق، بتجسيد دور المرأة المُطلّقة في مشوارها الفنيّ، موضحة أنها تتمنّى تقديم عمل فنيّ يسلّط الضّوء على قضايا الأسرة ومعاناة المرأة المطلّقة.

وأشارت إلى أنّها هي من تتحمّل كافة المسؤوليات، وتربية الأطفال والنجاح في عملها، وهذا يُعدّ معاناة يوميّة.

ومن جانبه، يحرص أحمد فلوكس على إظهار حبه وتقديره لهنا شيحة حتى بعد الانفصال، ومن بين المواقف التي دلت على ذلك، تداولت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير في إنستغرام، صورة من حوار قصير بين فلوكس وإحدى متابعاته، التي علّقت على أحد منشوراته، قائلة: "قتلتونا بالألغاز.. شيحة أصلًا واحدة مش بتاعة زواج.. وإنت غلطت لما اتجوزتها.. والعيش على الأطلال ما راح ينفعك.. أنت أذكى وأحلى منها.. هي أصلًا ما عندها ذرة جمال أو أنوثة".

وردّ عليها فلوكس: "إيه اللي إنتي كتباه دا.. أولاً إنتي مالك أصلا.. ثانيًا ألغاز إيه، إنتي قاعدة فاضية وبتشتغلي نفسك ولا إيه بالظبط.. ثالثًا إنتي تعرفيها أو تعرفي أهلها عشان تقولي على هنا الكلام ده.. يا تقولي خيرًا يا تصمتي".

وتابع فلوكس: "رابعًا مين العبقري اللي قال إني بنزل الكلام ده لهنا.. عيب الكلام دا وميصحش أبدًا تغلطي في هنا.. أولاً لأنها فنانة كبيرة ومعروفة وبنت أصل وناس محترمة.. ثانيًا لأنها كانت مراتي يعني كانت أنا.. عيب ميصحش نهائي".

جدير بالذكر أن النجمين أحمد فلوكس وهنا شيحة، كانا انفصلا عن بعضهما في يونيو الماضي، وذلك بعد زواج استمر 10 أشهر فقط.

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