طليقة وائل كفوري تهاجم إعلامية اتهمتها بالترويج لفكرة حملها قبل الزواج.. وتستعين بهيفاء وهبي

شنَّت أنجيلا بشارة، طليقة النجم اللبناني وائل كفوري، هجومًا قويًّا ضد الإعلامةي اللبنانية "نسرين ظواهرة" التي تطرَّقت لحمل أنجيلا بطفلتها قبل الزواج.

وشاركت أنجيلا بشارة عبر خاصية "إنستغرام ستوري" عدة منوشرات تعبر فيها عن مدى اشمئزازها من الصحافة التي تعيد تناقل أخبار لا صحة لها والتركيز على حياتها الشخصية بدلًا من التركيز على الأوضاع التي تعاني منها البلاد، وكتبت: " يا جماعة كيف بتفهموا ؟ بدكن مشاهدات وسكوبات فهمنا بس ما خلصنا بقا؟".

وتابعت منشورها: "من المقرف ترك مشاكل البلد والاهتمام بقضية: “كيف ومتى حملت”؟ وهل كان الحمل قبل أو بعد الزواج؟ حلوا عني بقا شو بالكم فاضي".

كما نشرت مقالة تتحدث عن إساءة معاملة نسرين ظواهرة لخادمتها المنزلية، وجاء فيه: " أثيرت مؤخراً ضجة كبيرة حول الإعلامية نسرين ظواهرة بسبب اتهام جمعية تحمل اسم This Is Lebanon لها بإساءة معاملة عاملتها المنزلية.وذكرت الجمعية في تغريدات نشرتها على حسابها الخاص "على تويتر" أن مقدمة البرامج لم تدفع للأخيرة مستحقاتها وأنها لا تسمح لها بالتواصل مع ذويها وتمنعها من السفر وتحتجزها في المنزل منذ أشهر".

إضافة إلى ذلك، أعادت مشاركة تغريدة قديمة للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي وجهتها لظواهرة، جاء فيها: "انت وبرنامجك و”بكلتك” بتسوا سرمايتي. بلا اصل، فاشلة وخاينة".

وتأتي هذه الخلافات بعدما أطلَّت ظواهرة في برنامجها "فلفل" لتنتقد أولئ كالذين يتداولون خبر حمل طليقة وائل كفوري بطفلتها ميشال قبل الزواج ، حيث وصفت هذه التصرفات بالمقرفة وغير المهنية والأخلاقية.

ولم تتوقف ظواهرة عند هذا الحد، بل ألمحت إلى أن تكون بشارة هي من تعمَّدت الترويج لهذه الأخبار بنفسها، وقالت: "بناتهم حرام مش ذنبهم".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد ظواهرة وأشاروا إلى أنها لا تختلف عن الإعلاميين زملائها، فكتبت إحدى المتابعات: "و انتي يا نسرين قديش سؤالك غبي وما بتفرقي عن يلي عم بروجوا الخبر... من كل عقلك امرأة مثقفة وبتحب بناتها بدا تروّج لهيك خبر؟؟".

وعلَّق آخر: " اللي روج للخبر معروف مين...... ليه عم تتهمي المخلوقة حرام عليكي.... في حدا يطلق اشاعة في حق شرفو و شرف اولادو..... كمية الغباء".

وكتبت إحدى المتابعات: "بمعزل عن قرف الناس يلي اطلقوا هيك خبر او المهتمين فيه، مش لازم يكون غلط انو اي امرأة تحبل قبل الزواج (أو بلا زواج اذا بدّها)، ولا لازم الطفل او الطفلة الناتجين عن هيك علاقة يحسوا حالن غلط او عيب. كل انسان حرّ بحياتو الجنسية وبجسمو/ا. عقبال ما نصير مجتمع شايل راسو من بين فخاد غيرو، وعقبال ما نصير بلد بيعطي كرامة الانسان، كل انسان، الاولوية".

طليقة وائل كفوري مع المعاشرة قبل الزواج

يجدر الإشارة إلى أن أنجيلا أعربت عن تأيدها لفكرة المعاشرة قبل الزواج بشرط أن تكون بين مرحلتي الخطوبة والزواج، كما أنها أطلقت تصريحًا مفاده أنها مع الإنجاب دون زواج، كما أكَّدت أنها عاشت فترة المساكنة مع وائل كفوري لمدة عام.

يذكر أن طلاق وائل وقع بعد حوالي الـ 8 سنوات من الزواج وسط ضجة إعلامية كبيرة عبر الصفحات الفنية والمواقع الإخبارية ضمن تصريحات بالعنف المنزلي وتأخير النفقة وغيرها من الأمور.