ظافر العابدين يدخل عالم الإنتاج و الإخراج السينمائي بـ(غدوة)

أعلن الفنان التونسي ظافر العابدين خلال لقائه صحافي اليوم الجمعة في تونس العاصمة عن فيلمه الجديد بعنوان (غدوة) أو (غداً) الذي سيتولى إنتاجه إخراجه، في أولى تجاربه في الإخراج السينمائي.وتنطلق عملية التصوير الثلاثاء القادم بأماكن مختلفة من العاصمة تونس.

الفيلم هو من النوع الاجتماعي ويروي قصة أب وابنه ويشارك فيه عدد من النجوم التونسيين كنجلاء بن عبد الله ورباب الصرايري وبحري الرحالي. وشدد ظافر على أن الشخصية التي سيقدمها في هذا العمل مختلفة عما قدمه سابقاً من أدوار.

والفيلم وفقاً لعابدين سيكون تونسياً مائة بالمائة، و ستروي حكايته واقع البلاد بعد عشر سنوات من الثورة، والتحولات التي عرفها المجتمع التونسي.

وتطرق الفنان التونسي إلى إنجازاته الأخيرة ، متمثلة في بطولته مسلسل (عروس بيروت) إلى جانب كارمن بصيص، والذي اختتم موسمه الثاني، ومشاركته في فيلم (العنكبوت) من بطولة أحمد السقا ومنى زكي، ويسرا اللوزي وإخراج نادر جلال، وفيلم الرعب (خط دم ) الذي تقاسم فيه البطولة مع نيللي كريم، وألفه وأخرجه المخرج الفلسطيني رامي ياسين .