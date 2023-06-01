ظافر عابدين نجم الموسم الثاني من البحث عن علا.. إلى جانب هند صبري

أعلن صناع مسلسل البحث عن علا في وقت سابق عن نيتهم البدء بالعمل على موسم ثانٍ بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول والذي عرض على منصة نتفليكس العالمية.



انضمام النجم ظافر عابدين للموسم الثاني من البحث عن علا



كشفت المواقع المصرية عن انضمام النجم التونسي ظافر عابدين إلى الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا بطولة هند صبري وسوسن بدر والعديد من النجوم.



ولم يتم الكشف عن طبيعة دور الفنان التونسي، فيما أبدى عدد كبير من الجمهور حماستهم لتواجد الفنان التونسي في هذا العمل خاصة أنه سبق وأن شكل ثنائية ناجحة مع هند صبري في مسلسل حلاوة الدنيا.



تفاصيل مسلسل البحث عن علا



حقق الموسم الأول من العمل ناجحًا كبيرًا حيث أنه مقتبس عن مسلسل عايزة اتجوز الذي عرض عام 2010 والمأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة غادة عبدالعال.



ويروي المسلسل الأصلي عايزة أتجوز قصة الدكتورة علا عبدالصبور الذي تسعى طوال 30 حلقة للزواج والبحث عن العريس المناسب، وتلتقي العديد من الأشخاص وفي كل حلقة يشارك ضيف شرف من أبرز نجوم مصر.



اما المسلسل المقتبس عنه "البحث عن علا" فقد جاء استكمالًا لحياة علا عبدالصبور بعد سنوات من زواجها، واستعرض مشاكل وتفاصيل الحياة الزوجية وكيف تغيرت حياة علا بعد الارتباط رسميًا.



وحقق المسلسل الكثير من النجاح على غرار النسخة الأصلية من العمل.

