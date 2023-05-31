مسلسل العائلة.. سيلفي كيفانش تاتليتوغ وسيريناي ساريكايا في الحلقة الأخيرة يثير الجدل

أثار النجم التركي الشهير "كيفانش تاتليتوغ" جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشره مجموعة من الصور له من كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل "العائلة".

سيلفي كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل "العائلة"



تفاعل العديد من الجمهور مع الصورة التي نشرها كيفانش تاتليتوغ عبر حسابه الخاص على "انستغرام" والتي ظهر فيها من كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسله "العائلة".



ونشر كيفانش صورة سيلفي له رفقة بطلة المسلسل وزميلته "سيريناي ساريكايا" والتي التقطها من كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل العائلة والتي عُرضت يوم أمس الثلاثاء، وظهر فيها وهو يحتضنها بطريقة لطيفة ويبتسمان للكاميرا.



وودّع كيفانش الجمهور بهذه الصورة اللطيفة، وعبر الجمهور الواسع عن حزنهم الشديد لانتهاء الموسم الأول من العمل، كاشفين عن حماستهم في انتظار الموسم الجديد.

كيفانش تاتليتوغ يثير الجدل بصورة السيلفي



وأثار كيفانش تاتليتوغ الكثير من الحدل عند نشره صورة السيلفي مع سيرياي ساريكايا، خاصة بسبب الضجة الكبيرة التي رافقت مشاهدهما الرومانسية وتسببت بانتشار شائعات حول علاقة حب بينهما، وقيل حينها إن هذه المشاهد أدت لوقوع خلافات مع زوجته.

وبالرغم من أن كيفانش كان قد شارك في وقت سابق صور رومانسية مع زوجته باشاك قبل وقت قليل من نشره صورته مع سيرناي إلا أن الجمهور تساءل ما اذا كانت باشاك قد شعرت بالضيق بسبب هذه الصورة التي كشفت عن متانة علاقة الصداقة بينهما.

وكان كيفانش قد نشر يوم امس صورة له رفقة زوجته باشاك في وضع رومانسي وذلك للردّ على شائعات انفصالهما بسبب تصويره مشاهد رومانسية مع سيرناي في مسلسل "العائلة".