ظهور عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني يشغل بال الجمهور

البوابة-تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورة للنجم عمرو دياب زاعمين أنها التقطت له أثناء تقبله عزاء والد الفنانة دينا الشربيني الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي.

وأثارت صور النجم المصري جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليتساءل الكثيرون عن حقيقة هذه الصورة، وهل بالفعل حضر العزاء أم لا؟، وبالبحث تبين أنه لم يحضر عزاء والد دينا الشربيني، وأن الصورة المتداولة تعود لأربعة أعوام مضت، من عزاء والد المنتج حمادة إسماعيل، الذي رحل عن عالمنا منذ عام 2019.

يذكر أن المطرب الشهير كان قد قدم ق العزاء للممثلة دينا الشربيني في وفاة والدها، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وكتب عمرو دياب، عبر حسابه الخاص على موقع (تويتر) قائلا: (خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد محمد الشربيني، تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان).