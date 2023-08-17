ظهور نادر للنجمة الاستعراضية نيللي...شاهد كيف أصبحت

البوابة-نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جمعتها بالفنانة الاستعراضية الكبيرة نيللي وذلك بعدما جمعتهما الجميلة في نفس المطعم، اثناء قضائهما إجازة الصيف.

وعبّرت حلا التي كانت بصحبة ولديها عن سعادتها بهذا اللقاء الذي جمعها مع نجمة فوازير. وعلّقت على الصورة قائلة: (مع النجمة الجميلة نيللي أجمل صدفة اليوم).

جدير بالذكر أن النجمة نيللي تبتعد منذ سنوات عن المشاركة في أي عمل فني، وقد تم تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43، الذي منحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، فيما كانت آخر أعمالها الفنية هو مسلسل (قصاقيص ورق) و قد عرض عام 2005،