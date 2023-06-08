حلا شيحة تطالب المتنمرين بمغادرة حسابها.. وتشكر أشرف زكي

تحاول الفنانة المصرية حلا شيحة العودة إلى التمثيل بعد قرار اعتزالها الفن عام 2021، حيث تواصلت مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الذي رحب بعودتها لافتًا إلى أن القرار ليس بيده.

أشرف زكي يرحب بـ حلا شيحة

وردت حلا شيحة على تصريحات أشرف زكي الأخيرة، خلال تواجده في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، حينما أوضح أنه ليس صاحب القرار، ولا بد أن يأخذ رأي الأسرة الفنية كلها قبل مجلس الإدارة.

وأضاف أن شيحة "ابنتهم وحبيبتهم"؛ ما دفع شيحة لشكر نقابة المهن التمثيلية وأشرف زكي، واصفةً إيها بـ"الداعم" و"السند" لكل فنان وإنسان.

حلا شيحة ترد على أشرف زكي

وتطرقت للفترة الصعبة التي مرَّت بها، قائلة: "مررت بأربع سنوات في حياتي كانوا من أصعب ما يكون و لكن الحمد لله مع كل لحظة تعب او الم مررت به تعلمت الكثير و ازددت قوة و اصرار علي الخروج من المحن التي لابد منها في الحياة".

وشكرت شيحة زملاءها ومحبيها لدعمهم إياها وتفهمهم لها، كما اعتذرت قائلة: "و بعتذر عن أي كلمة بدرت مني خرجت في وقت حرج في حياتي و لم اقصد ابدا الإساءة لاحد و لا احمل الا كل الحب و أتمنى الخير لكل الناس".

ووجهت رسالة للمتنمرين والمنتقدين، وطالبتهم بمغادرة حسابها، قالئلة: "اتمني من الناس اللي بتدخل تكتب رايها او تعلق حابة اقولهم كفاية و لو معندكمش كلمة طيبة بهدوء ممكن تطلعوا من صفحتي ،كفاية اربع سنين تنمر و كلام مؤذي لي و لاسرتي، اي فنان هو إنسان قبل أن يكون فنان او مشهور فراعوا انه إنسان".

