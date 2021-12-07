عابد فهد يكشف عن قصة اللقاء الاول مع زوجته.. وهذا الدور الذي تمنى لو أدّاه

تحدّث النجم السوري "عابد فهد" عن حياته الشخصية والمهنية طوال السنوات الماضية منذ باياته المهنية حتى نجاحاته الحالية، خلال مقابلة له مع الاعلامية جيسيكا عازار على قناة mtv.

عابد فهد وبداياته الفنية

كشف الفنان السوري أنه عمل كمساعد مخرج في اذاعة دمشق حيث بث عن طريق الخطأ أغنية ممنوعة مما أدى إلى فصله عن عمله حيث بقي عام كامل بلا عمل ثم عرض عليه هاني السعدي مسلسل "أنصاف مجانين" وهنا كانت بداياته الفنية.

عابد فهد واللقاء الاول مع زوجته

تحدّث النجم السوري عن المرة الأولى التي شاهد فيها زوجته في منزلها حيث طلب منه شقيقه مساعدتها في التقدّم لوظيفة في الاذاعة والتلفزيون كونها جميلة جداً وابنة عائلة محترمة.

وبالرغم من أنه كان رافض لفكرة الارتباط لأنه وضعه لا يسمح بذلك ولكنه غيّر رأيه عندما رآها.

دور تمنى عابد فهد لو أدّاه في حياته

تمنّى النجم السوري لو أدّى دور النجم تيم حسن في مسلسل "الهيبة" في جزءه الخامس وهو الجزء الذي حظي بأكبر اشادة من الجمهور، كما تمنى دور قصي خولي في مسلسل "عشرين عشرين" الذي جمعه بالفنانة اللبنانية نادين نجيم