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عاجل.. مادونا في العناية المركزة بعد العثور عليها فاقدة للوعي بمنزلها

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 29 حزيران / يونيو 2023 - 09:43
مادونا
مادونا

أجّلت النجمة العالمية "مادونا" جولتها الغنائية التي كانت من المقرر أن تبدأ  في 15 يوليو القادم من مدينة فانكوفر وتنهيها خلال شهر ديسمبر القادم، بسبب وعكة صحية أصيبت بها مؤخرًا.

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العثور على مادونا فاقدة للوعي
 

وبهذا الخصوص اعلن مدير أعمال النجمة العالمية "مادونا" بأنها أجّلت جولتها الغنائية بعد دخولها إلى المستشفى على أثر اصابتها بعدوى بكتيرية دخلت بسببها الى العناية المركّزة.
 

وفي التفاصيل عُثر على النجمة العالمية المثيرة للجدل فاقدة للوعي داخل منزلها مما أدّى الى نقلها الى المستشفى بسرعة كبيرة وبعد فحصها تبيّن اصابتها بعدوى بكتيرية شديدة أدّت الى دخولها للعناية المركّزة من أجل الإشراف على حالتها وبقائها تحت مراقبة الأطباء.
 

وأكّد مدير اعمالها في تصريح جديد له بأن صحة النجمة العالمية في تحسن مستمر فقال: "صحتها في تحسّن لكنها  تحت الرعاية الطبية لذلك ستتوقف عن جميع أعمالها بما فيها جولتها الغنائية".

وفي الوقت الذي عبر الجمهور عن حزنهم لالغاء الجولة الغنائية عبر آخرون عن قلقهم على الوضع الصحي للفنانة العالمية.

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مادونا تثير الجدل
 

خلال وقت سابق أثارت النجمة العالمية جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان ظهرت بوجه يشبه وجه الشيطان عبر حسابها الخاص على "انستغرام".
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ولم تكشف بعد عن الأسباب التي أدّت الى ظهورها بهذا الشكل المثير للجدل، لا سيما أنها دائمًا ما تثير الجدل حولها بسبب تصرفاتها وإطلالتها وتصريحاتها.

كلمات دالة:مادوناأخبار المشاهيرتصريحات المشاهيرمرض المشاهير

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