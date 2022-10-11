مادونا تكشف عن ميولها الجنسية بطريقة غريبة.. وهذه حقيقة قبلتها لهذه النجمة

أثارت النجمة الهوليوودية "مادونا" جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان كشفت عن ميولها الجنسية يوم أمس الاثنين من خلال مشاركتها في أحد تحديات تطبيق تيك توك الشهيرة.

مادونا تكشف عن ميولها الجنسية وتثير الجدل

شاركت الفنانة العالمية المعروفة بإثارة الجدل في تحدي تيك توك الذي يقوم على الحديث عن أمر او النية بشراء شيء ورمي قطعه في علبة من اجل الإقدام على هذا التصرف.

وقررت النجمة البالغة من العمر 61 عاماً خوض هذا التحدي على طريقتها الخاصة، حيث ظهرت في مقطع الفيديو وهي تحاول إلقاء ملابسها الداخلية في سلة القمامة، بينما كانت تقول عبارة مثيرة للجدل: "إذا لم أصوّب الملابس في القمامة فأنا مثليّة".

وبالطبع لم تدخل النجمة "مادونا" أي قطعة الى سلّة المهملات وبعدها ابتعدت الكاميرا عنها، وفي الوقت الذي اعتبر البعض أن الفيديو مجرد مزحة من الفنانة العالمية، إلا ان البعض أكدوا انها طريقتها في إعلان مثليتها الجنسية في هذا العمر، خاصة أنها اختارت الخيار الأسهل لتكون مثلية وهو عدم دخول ملابسها الداخلية في السلة.

مادونا تقبّل بريتني سبيرز علناً

كانت النجمة العالمية قد اثارت الجدل خلال عام 2013 في حفل MTV VMA's عندما قامت بتقلبيل النجمة العالمية "بريتني سبيرز" علناً امام الناس، من فمها وبطريقة وصفت للمثيرة للجدل.

وعاودت النجمة العالمية مرة أخرى لتقبيل بريتني سبيرز خلال حفل زفافها، كما ظهرت النجمة المثيرة للجدل خلال احتفالها بعيد ميلادها وهي تقبّل فتاتين بطريقة حميمية في سيّارتها، وبالرغم من تقبيلها العديد الفتيات النجمات إلا ان مادونا لم تواعد سوى رجال طوال حياتها ومنهم كارلوس ليون والد ابنتها.