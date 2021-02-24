عادل إمام يخرج عن صمته و ينفي هذا الخبر...

قرر الفنان المصري عادل إمام، الخروج عن صمته، بعد انتشار أخبار، خلال الفترة الماضية، تفيد بقيام الزعيم بكتابة مذكراته، وتحويلها لفيلم سينمائي.

ونفى عادل إمام، خلال تصريحات له ماتردد مؤخرا عن تسجيل مذكراته صوت وصورة، ليتم تقديمها في عمل فني، موضحا: (هذا الكلام ليس له أي أساس، ولم يخطر في باله مثل هذا الأمر من الأساس، وفق موقع سبوتنيك بالعربي.

و وجه الزعيم عادل إمام، دعوة إلى الجمهور بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات، حيث كانت أنباء ترددت مؤخرا عن قيام الزعيم بتسجيل مذكرات صوت وصورة، على أن يتولى هذا الأمر نجله المخرج رامي إمام.



وشارك عادل إمام في شهر رمضان الماضي، بمسلسل (فلانتينو) الذي حقق نجاحا أثناء عرضه على قناة (دي إم سي)، وتدور أحداث المسلسل عن نور عبد الحميد الشهير بــ(فلانتينو) وزوجته عفاف اللذين يمتلكان سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومنهنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

مسلسل (فلانتينو) تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك في البطولة داليا البحيري، دلال عبد العزيز، وفاءصادق، طارق الإبياري، هدى المفتى، محمد كيلاني، و رانيا محمود ياسين وعدد آخر من الفنانين.