عارضة الأزياء الشهيرة ديدم سويدان تقع في غرام ابن المطرب سلامي شاهين

تعيش عارضة الأزياء الشهيرة ديديم سويدان قصة حب رومانسية جديدة مع إيرم ابن المطرب التركي الكبير سلامي شاهين الحاصل على جوائز عديدة منها الجائزة الذهبية وجائزة الفراشة بسبب أغانيه.

وقد نشرت ديدم على حسابها موقع التواصل الاجتماعي صور لها معه، والتي كشفت قصة حبهما وجعلتها تنتشر في كل وسائل الإعلام ، حيث عمدت لنشر الصور ليعرف الجميع ذلك الحدث .

وكانت ديديم سويدان مرتبطة بالمغنى جان بونورمو، وقالت أنها تلقت عرضا بالزواج من جان ووافقت، ولكنها صرحت بعد ذلك أنها انفصلت عنه، وهي الآن في حالة حب مع إيرم وربما يكون الزواج في وقت قريب خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن ديديم من مواليد ١٩٨٤ في اسطنبول، وقد تم اكتشافها كعارضة أزياء العام ٢٠٠٤، وحاليا لديها معرض أزياء في تركيا تم افتتاحه ٢٠١٤، كما أنها تعد أول عارضة أزياء تركية تظهر كموديل في عرض دولي لشركة "كالزيدونيا".

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