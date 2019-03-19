عاصي الحلاني يوجه رسالة لراغب علامة بعد لقائهما الأخير..فما فحواها؟

عاصي الحلاني وراغب علامة

نشر الفنان عاصي الحلاني صورة جديدة له جمعته مع الفنان راغب علامة من آخر لقاء بينهما، حيث أنهما قضيا الوقت معًا على الثلج، وعلى ما يبدو أنهما تشاركا لحظات سعيدة ومفرحة تركت أثر في قلب عاصي الذي كتب تغريدة عبر فيها عن فرحته بهذا اللقاء.

ووجه عاصي رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للفنان راغب علامة، حملت في طياتها الكثير من الحب، وعلق قائلًا:" بعض الأشخاص نلتقي بهم بضع ساعات قليلة ولكنهم في هذا الوقت القصير يتركون لنا في داخلنا فرحاً ومشاعر رائعة مليئة بالبهجة والتفاؤل والمحبة والود.. كان يوم من العمر.. ابو خالد الأخ والصديق الغالي الى اللقاء قريباً باذن الله”.

بعض الأشخاص نلتقي بهم بضع ساعات قليلة ولكنهم في هذا الوقت القصير يتركون لنا في داخلنا فرحاً ومشاعر رائعة مليئة بالبهجة والتفاؤل والمحبة والود.. كان يوم من العمر.. ابو خالد الأخ والصديق الغالي الى اللقاء قريباً باذن الله #راغب_علامة #عاصي_الحلاني @raghebalama pic.twitter.com/LTDGrTGa0b ١٩ مارس ٢٠١٩

من ناحية أخرى، احتفل الفنان عاصي الحلاني مؤخرًا بعيد ميلاد ابنته دانا في أجواء عائلية تواجد بها كل من ابنه الوليد وابنته الاخرى ماريتا وزوجته، وغنى لها أغنية وليد توفيق الشهيرة "انزل يا جميل عالساحة" وأهداها أيضًا أغنية "ع هدير البوسطة للفنانة فيروز.