عبادي الجوهر يكشف لأول مرة عن سبب انقطاعه عن الغناء لسنوات..شاهدوا ماذا قال

حل الفنان عبادي الجوهر ضيفًا على برنامج "كاربول بالعربي" مع هشام الهويش، وتحدث خلال اللقاء الذي تم عرضه على شاشة "SBC" للمرة الأولى عن الأسباب التي دفعته في وقت سابق للانقطاع عن الغناء لمدة تخطت الـ3 سنوات، إلى جانب أسرار أخرى في حياته الفنية.

وقال عبادي الجوهر خلال حديثه أنه فكر فعليًا بالاعتزال سابقًا وانقطع عن الغناء لمدة 3 سنوات، وجاء ذلك بسبب حزنه على وفاة زوجته ومن ثم صدمته بوفاة شقيقه أيضًا، وأوضح أن هذه الظروف التي مر بها أثرت به نفسيًا بشكل كبير، مؤكدًا أنه اعتمد في تلك الفترة على رصيده في الأغاني والتي سمحت له بالغياب والعودة دون أن يشعر الجمهور بأنه اختفى نهائيًا.

وأضاف الفنان السعودي تفاصيل أخرى سلط فيها الضوء على حياته الخاصة، كاشفًا عن علاقته بحفيده وطريقة تعامله معه في المنزل، إلى جانب ممارسته رياضة كرة تنس الطاولة في السابق، حيث علق هنا بأنه كان لاعب محترف منذ بدايته في فرق الناشئين، وكان الجميع ممن حوله يتوقعون له أن يصبح لاعب ذو شأن في المستقبل وذلك كان قبل أن يترك اللعبة ويتجه إلى مستقبل مختلف تمامًا.

وقال عبادي الجوهر أنه يعمل حاليًا على تحضير كتاب مطبوع يسرد فيه مواقف وحكايات طريفة حدثت له أثناء تجهيزه أو تلحينه للأغاني، مؤكدًا أن سيذكر المواقف التي تستحق أن يعرفها الجمهور، وأضاف أن فكرة تحضير كتاب عن حكايات الأغاني استلهمها من أغنية "يبان الشوق"، والتي كان وراءها حكاية إنتاجه 3 ألحان في ليلة واحدة لأول مرة في حياته.

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