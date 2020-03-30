فوز العتيبي وزوجها يظهران بفيديو جريء من الحجر المنزلي بعد الاستحمام .. ما علاقة محمد رمضان؟!

تقضي الناشطة السعودية فوز العتيبي، وزوجها أحمد، حجرًا صحيًا منزليًا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي يشهد تفشيًا في العديد من دول العالم، وسط رفاهية كبيرة واستمتاع بوقتهما، ما جعلهما محط أنظار الجمهور هذه الفترة في ظل ظهور زوجها معها خلال الفترة الأخيرة بوضعيات جريئة وهي التي كانت تخفيه تمامًا عن الظهور حتى أن الكثيرين كان يطلب منها صورة لها.

ولكن وصلت الأمور بينهما في الظهور إلى حد الجرأة التي لم يعد يتقبلها الجمهور ويراها غير مناسبة، لدرجة جعلت البعض هذه المرة يجبرها على حذف مقطع فيديو جرئ نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وموقع "تويتر"، وكانت برفقة زوجها إذْ ظهرا من الحجر المنزلي بعد الاستحمام وهما يرتديان "الروب الأبيض" وسط ضجة عارمة.

كما ظهرت فوز العتيبي وهي تحتسي الخمر مع زوجها في المقطع الذي جمعهما وكانت ترقص على أنغام أغنية "بم بم" للفنان المصري محمد رمضان، حيث يقوم زوجها بملء كأس الخمر ثم يرقصان معًا ويقوم باحتضانها وتقبيلها، في مشهد أثار غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي.

وتعرضت فوز العتيبي لهجوم عنيف من متابعيها، ورغم حذفها للمقطع بسبب جرأته والهجوم عليها إلا أن البعض الآخر قام بتحميل مقطع الفيديو وتناقلوه عبر صفحاتهم الشخصية، والبعض أثنى على علاقتهما الرومانسية، بالمقابل قام البعض الآخر بالهجوم عليها معبرين عن عدم تقبلهم للمحتوى الذي تنشره.

وكانت قد استفزت فوز العتيبي، المتابعين بمقطع فيديو جريء مع زوجها قبل أيام وكانا على السرير بشكل عرضهما لموجة هجوم عنيفة واتهامات بعدم احترام العادات والتقاليد العربية، إذْ نشرت "العتيبي" الفيديو عبر حسابها بـ"تويتر" وظهرت فيه مع زوجها على سرير غرفتهما ويقومان باحتضان وتقبيل بعضهما على الملأ.

وعلقت العتيبي على الفيديو المنشور على أنغام أغنية "نعمة" للفنان محمد عبده قائلة: "‏هذي الرحلة ياما تخيلنا تفاصيلها وواسينا نفسنا فيها أيام كانت قضيتنا بالمحكمة شكراً للقدر اللي سمح لنا نحققها".

يذكر أن فوز العتيبي دأبت على إثارة الجدل حولها أكثر من مرة، بدءاً من تجولها في أحد مولات العاصمة السعودية الرياض بدون عباءة ونشرها للفيديو عبر تويتر، ثم نشرها لطلباتها من زوجها أحمد الموسى حتى تقبل الزواج به والتي كان أبرزها المهر نصف مليون ريال وأن لا يتزوج عليها.

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