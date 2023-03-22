رمضان 2023: عباس النوري رجل دين لأول مرة في "مربّى العز".. ويعلّق "خايف"

يستعدّ النجم السوري الشهير "عباس النوري" لدخول السباق الدرامي الرمضاني لعام 2023 من خلال مسللس البيئة الشامية "مربّى العزّ" إلى جانب نخبة من النجوم.

عباس النوري يكشف عن شخصيته في مربى العز

كشف النجم السوري "عباس النوري" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" عن طبيعة الشخصية التي سيجسّدها في مسلسل البيئة الشامي"مربّى العز" المقرر أن ينافس من خلاله في الموسم الرمضاني 2023.

وشارك عباس النوري مجموعة من الصور له من كواليس المسلسل حيث ظهر في شخصية رجل دين إسلامي أو "شيخ" للحارة الشامية التي يعيش فيها.

وعلّق عباس النوري على الصور التي نشرها بقوله: "كل عمري كنت أخاف من اني اعمل شخصية رجل دين أو شيخ، بس وقت لما قرأت حكاية الشيخ مالك، عجبني الدور كتير واستفزني، وان شاء الله يعجبكم متل ما عجبني كل حبي لكم".

تفاصيل مسلسل مربى العز

المسلسل يدور في بيئة شامية وهو من كتابة علي معين صالح واخراج رشا شربتجي والمسلسل من بطولة مجموعة من النجوم السوريون وهم: "عباس النوري، أمل عرفة، محمود نصر، سوزان نجم الدين، نادين تحسين بك، فادي صبيح، وخالد القيش" وغيرهم من النجوم.

ويروي المسلسل قصة ثلاثة حارات وهي حارة الورد والمشرقية والعسلية ولكل حارة زعيم، حيث يكون هناك الكثير من الأحداث النارية والمشوقة.