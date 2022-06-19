عباس النوري يكشف "العصمة بيد زوجتي".. ومتابعة تعلق "عرفت سر جمال زوجته"

أحدث الفنان السوري، عباس النوري، موجة من الجدل بتصريحاته الأخيرة، خلال حلوله ضيفًا في برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين، حيث تتطرق للحديث عن زوجته وعائلته وحياته الشخصية والمهنية.

عباس النوري يكشف "العصمة بيد زوجتي"

كشف عباس النوري أن العصمة بيد زوجته، الكاتبة عنود خالد، لذا مسألة الطلاق غير واردة في ذهنه على الإطلاق، ولن يتجرأ على فعل ذلك حتى لو بالمزاح، وقال: "مش ممكن أعمل هيك مع زوجتي لا بالمزح ولا بالجد، وبعدين العصمة بيد زوجتي ما بإيدي، هي اللي بطلقني.. من زمان رفعت الراية".

وتفاعل المتابعون من تصريحات النوري، وانقسموا بين مشيد ومنتقد، فكتبت إحداهن: "كيف بتعرف انو رجال حقيقي لما يكون واثق من حالو و بيحترم امو مرتو وبنتو واختو وبيعطيهم الاولوية.. فنان وانسان راقي".

وأضافت أخرى: "عرفت سر جمال زوجته ومو بين عليها العمر عايشه حياتها مرتاحه مو خايفه يوم يتخانق معها ويطلقها".

عباس النوري : "زوجتي أول حب بحياتي"

ولفت النوري أن زوجته أول حب في حياته، مٌشيرًا إلى أنها ليست أول امرأة في حياته أو تجربة له، لكن حينما رآها شعر أنها ستكون زوجتك وشريكة حياته، مجرد شعور عميق غمره داخليًا دون أن يعرف أسبابه.

واوضح الفنان السوري أن زوجته تسيطر على حياته كلها وعلاقاته مع الآخرين، كما أثرت على شخصيته، بسبب تفكيرها وشفافيتها وبراءتها وسطوتها.

عباس النوري يكشف تفاصيل لقائه بزوجته

وحول تفاصيل لقائهما، أشار إلى أن أول لقاء لهما كان في أوتيل الشام، إذ كان من المتوقع قدومها والبقاء خمس دقائق لأن أهلها لم يعرفوا عن علاقتها به، لكن حديثهما استمر ساعتين متواصلتين، لكن هذا لم يكن كافيًا له، إذ استمر يفكر بها، وأوضح أنه كان يخاف عليها من نفسه، لكن بالمقابل كان تخاف عليه.

وقال: "زوجتي في بداية تعارفنا كانت تخاف علي وليس مني، كانت دايما تقولي إذا إنت مشيت بالشارع، أو قعدت بمحل والناس ما سلمت عليك أو أشارت عليك، هذا موجع أكثر من إني أشوف الناس بتجري عليك أو تبوسك حتى".

وحول ما إذا كان سيجبر ابنه على الزواج من فتاة تشبه والدته، أكَّد أنه لا يحق له إجباره على الإطلاق، رغم حبه لأن تكون مثل زوجته، إذ لا يريد إعادة سيناريو تربية والده له، مُشيرًا إلى أن له أخطاؤه لكن يجاهر بها أمام أولاده ليحاكموه.



