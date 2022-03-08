عبدالرحمن أبو زهرة وحفيدته يرقصان في حفل زفافها.. ومشهد مؤثر لحظة رؤيتها

احتفل النجم القدير عبدالرحمن أبو زهرة بحفل زفاف حفيدته سارة الذي أقيم في حفل زفاف فخم وسط حضور المقربين والأصدقاء من جهة العروسي.

ونشر مصور الحفل مقطع فيديو لطيف ومؤثر لحظة رؤية عبدالرحمن لحفيدته سارة، ابنة ابنته مي، عبر حسابه على "فيسبوك"، حيث تظهر بفستانها الأبيض الأنيق وإلى جانبها عريسها لتتفاجأ بجدها مُرتديًا بدلة أرجوانية باهتة وقميص أبيض أنيق ينتظرها في الخارج، ونلاحظ مدى تأثره برؤيتها وسعادته بها.

وعلَّق نجل الفنان أحمد عبدالرحمن على الفيديو بتعليق، جاء فيه: "كانت لحظة بجد بالنسبة لي مؤثرة جدا لما شوفت بابا وهو داخل وشاف حفيدته سارة بنت أختي مي يوم فرحها وشافها بفستان الفرح، ربنا يخليك لينا ويديك الصحة، الف مبروك يا سارة ربنا يسعدك انت ومروان".

عبدالرحمن أبو زهرة وحفيدته يرقصان على أغنية جيمس براون



ونشرت ابنة الفنان القدير مي عبدالرحمن مقطع فيديو يجمع والدها بحفيدته وهما يرقصان على أنغام أغنية "I Feel Good" للنجم جيمس براون، حيث يظهر النجم جالسًا على كرسي ويتفاعل مع حفيدته بالصراخ وتحريك العصا التي بيده.

وعلقت مي على الفيديو الذي قامت بنشره وقالت: "بابا حبيبي مع سارة في لحظات جميلة ربنا يبارك في عمرك ويسعدك يا سارة".

عبدالرحمن أبو زهرة يصاب بكورونا



يجدر الإشارة إلى أن الفنان القدير نقل إلى وحدة العناية المركزة إثر مضاعفات كورونا التي عانى فيها من ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة بالتنفس وسعال شديد.

والجدير بالذكر أن آخر ظهور لـ عبدالرحمن أبوزهرة كان كضيف شرف في مسلسل "موضوع عائلي".

